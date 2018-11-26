ШААЗ и Generac Power Systems обсудили перспективы сотрудничества

Шадринский автоагрегатный завод посетили специалисты американской компании Generac Power Systems, в адрес которой предприятия машиностроительного комплекса УГМК - ШААЗ и "Оренбургский радиатор" - поставляют теплообменники для генераторных установок.

В рамках рабочей встречи с руководителями АО "ШААЗ" и ООО "Оренбургский радиатор" руководитель департамента коммерческих и промышленных установок Generac Дэвид Рулоу и старший инженер департамента Майкл Орел познакомились с техническими возможностями Шадринского автоагрегатного завода и обсудили перспективы сотрудничества. Гости посетили производство автомобильных теплообменников и производство теплообменников "Ноколок", которые напрямую задействованы в изготовлении продукции для компании Generac, а также управление главного конструктора и лабораторию испытаний. По результатам визита было отмечено, что на сегодня ШААЗ и "Оренбургский радиатор" являются одними из основных поставщиков теплообменников для Generac.

- Американские коллеги уверены в нас как поставщиках, которые гибко и достаточно быстро реагируют на их пожелания, - рассказал начальник отдела внешнеэкономических связей АО "ШААЗ" Андрей Кибанов. - Так, например, было с программой перевода медно-латунных изделий на алюминиевые. Так происходит с размещением заказов на новые теплообменники, в том числе блоки охлаждения для генераторных установок повышенной мощности. В настоящее время мы поставили за океан уже несколько таких "гигантских" изделий и имеем заказы на новые партии.

В настоящее время ШААЗ поставляет компании Generac около тридцати теплообменников для промышленных генераторных установок с газовым и бензиновым двигателями. В 2019 году номенклатура продукции может пополниться новым изделием - масляным радиатором, применяемым в бытовых генераторах. Опытные образцы успешно прошли испытания, и в ближайшее время в США будет отправлена установочная партия. Всего по итогам 2018 года объем поставок продукции АО "ШААЗ" в адрес компании Generac составит более 3 млн долларов.

Компания Generac Power Systems Inc основана в 1959 году, выпускает генераторы и электростанции с большим спектром мощности: от портативных генераторов до промышленных электростанций.