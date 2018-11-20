АВВ построит самую передовую в мире фабрику робототехники в Шанхае

Инвестиции включают в себя вложения в цифровые технологии, современных коллаборативных роботов и новейшие исследования в области искусственного интеллекта, с целью создать самую сложную, автоматизированную и гибкую "фабрику будущего".

Инвестиции в размере 150 миллионов долларов США укрепят лидирующую позицию АВВ на крупнейшем в мире рынке робототехники;

Расширенный научно-исследовательский центр ускорит внедрение цифровых инноваций и достижений в области искусственного интеллекта;

Инновационный проект фабрики максимально эффективно использует каждый метр производственных помещений;

АВВ инвестировала в Китай 2,4 млрд. долларов США с 1992 года, теперь это второй по величине рынок компании.

Компания ABB, пионер в сфере цифровых технологий, объявила о крупных инвестициях в размере 150 млн. долларов США в Шанхае, Китай, с целью построить самую передовую в мире автоматизированную фабрику робототехники - ультрасовременный центр, где роботы будут собирать роботов. Новый производственный центр Канцяо (Kangqiao), расположенный недалеко от кампуса робототехники ABB в Китае, объединит цифровые технологии компании, включая решения ABB Ability™, современных коллаборативных роботов и инновационные исследования в области искусственного интеллекта для создания самой сложной и экологически чистой "фабрики будущего". Ожидается, что она начнет работу к концу 2020 года.

Это заявление стало важной вехой для ABB как производителя робототехники № 1 в Китае. Это важные инвестиции в развитие компании на крупнейшем в мире рынке робототехники. В 2017 году каждый третий робот, проданный в мире, отправлялся в Китай, который приобрел почти 138 000 единиц. На данный момент около 5000 человек работают в АВВ в Шанхае, а в департаменте робототехники компании в Китае работают больше чем 2000 инженеров, технических специалистов и руководителей в 20 офисах по всей стране. ABB инвестировала более 2,4 миллиардов долларов США в Китай с 1992, обеспечив работой всего 18000 человек.

АВВ и муниципальное правительство Шанхая подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на поддержку промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры в регионе, а также на поддержку производственной инициативы “Сделано в Шанхае”. Соглашение было подписано мэром Шанхая Ин Юн (Ying Yong) и исполнительным директором АВВ Ульрихом Шписсхофером (Ulrich Spiesshofer).

"Намерение Китая преобразовать свое производство – это направление для развития промышлености остального мира", - сказал Ульрих Шписсхофер. "Последовательное развитие в области новейших технологий искусственного интеллекта, передовой робототехники и облачных технологий должны стать планом действий для любой страны, которая хочет иметь конкурентоспособную производственную базу мирового уровня. Шанхай стал жизненно важным центром передового технологического лидерства - для АВВ и всего мира. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с мэром Шанхая Ин Юном, другими лидерами и нашими клиентами, поскольку запускаем значительное расширение присутствия ABB в Китае, опираясь на наш путь к званию ведущего производителя робототехники в Китае, начатый в Шанхае более двух десятилетий назад".

Лидирующая роль цифровой фабрики будущего – специализированные решения и лучшая производительность

На новом заводе в Шанхае будет оснащен системами машинного обучения, цифровыми и коллаборативными решениями, которые сделают его самым современным заводом в индустрии робототехники, а научно-исследовательский центр поможет ускорить инновации в области искусственного интеллекта. Используя новый глобальный подход к проектированию, о котором ABB объявило в начале этого года, завод сможет значительно увеличить как ассортимент роботов, так и расширить варианты каждого типа производимых роботов. Это позволит быстрее изготовливать роботов на заказ и удовлетворять потребности клиентов.

ABB также сможет объединить этот расширенный ассортимент робототехники в почти неограниченное количество индивидуальных решений. "Концепция этой фабрики – это совет, который мы даем нашим клиентам каждый день: инвестируйте в решения автоматизации, которые обеспечивают быструю адаптируемость и быстрый рост в любом направлении рынка", - сказал Сами Атия (Sami Atiya), президент подразделения Электропривод и робототехника ABB. "ABB гордится тем, что помогает нашим клиентам в Китае и во всем мире с решениями, которые в полной мере используют новейшие технологии для решения задач массового производства на заказ, более быстрых циклов и постоянных изменений, которые стали новой нормой - даже на наших собственных заводах".

Вся фабрика в Шанхае будет смоделирована как цифровой близнец, который предоставит интуитивно настраиваемые панели управления для менеджеров, инженеров, операторов и специалистов по техническому обслуживанию для принятия оптимальных решений. Это включает в себя сбор и анализ информации через ABB Ability™ Connected Services о производительности роботов ABB на заводе, для раннего выявления потенциальных аномалий. Помимо избежания дорогостоящих простоев, ABB Ability™ предлагает передовые цифровые решения, которые могут повысить производительность, надежность и энергопотребление, а также обеспечить доступ к лучшим в мире платформам, таким как корпоративное облако Microsoft Azure – первый международный общедоступный облачный сервис в Китае.

Инновационный проект, который максимально эффективно использует производственные площади

Новый завод будет иметь инновационный, гибкий план размещения оборудования, основанный на взаимосвязанных островах автоматизации, а не на фиксированных сборочных линиях. Решения ABB для автоматизации внутрипроизводственной логистики будут использоваться по всему заводу, включая автоматические управляемые транспортные средства, которые могут автономно следить за роботами по мере их передвижения по производству, поставляя им детали с локализованных станций. Это позволит производству эффективно масштабироваться и приспособиться к изменениям на рынке робототехники Китая без дополнительного расширения мощностей.

Пер Вегард Нерсет (Vegard Nerseth), руководитель департамента робототехники ABB в мире, сказал: "Мы ушли от традиционной зависимости успеха производства от размера площадей и суммы инвестиций. Концепция нашей новой фабрики – максимально эффективное использование каждого метра производственных площадей. Это возможно благодаря сочетанию гибких решений автоматизации с большими возможностями наших сотрудников".

Чтобы ускорить переход к массовой кастомизации в производстве и обеспечить наивысший уровень производительности и гибкости, новый завод в Шанхае будет использовать программное обеспечение ABB SafeMove2, которое позволяет людям и роботам безопасно работать рука об руку. Кроме того, роботы ABB YuMi позволят тесно сотрудничать при выполнении задач сборки мелких деталей, необходимыми для изготовления робота ABB.

ABB – один из первых игроков на рынке робототехники в Китае и первый глобальный поставщик роботов в стране, имеющий полную производственно-сбытовую цепочку, включая научно-исследовательский центр, производство, системную интеграцию и обслуживание. Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, ABB помогла внедрить множество новинок для местного производства, в том числе: первые автомобильные прессы в Китае, линии по сварке и окраске; первую сборочную линию для мобильных телефонов; и первую автоматическую линию прессования для бытовой техники.

"В 2018 году исполняется 40 лет реформам и политике открытости в Китая", - сказал Чуньюань Гу (Chunyuan Gu), президент АВВ в Китае. "Компания ABB давно представлена в Китае, и теперь у нас есть полностью локализованная цепочка, поддерживаемая необыкновенным экономическим и социальным развитием Китая. Как лидер на рынке индустрии робототехники в Китае, мы рады этому успеху и будем поддерживать динамику инвестиций".

Новый завод в Шанхае, включая исследовательский центром, станет ключевой частью глобальной системы поставок роботов ABB, в которую также входит недавно модернизированный завод в Вестеросе в Швеции и завод в Оберн-Хиллз в штате Мичиган в США.