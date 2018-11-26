Бюджетники Красноярского края обсудили опыт реализации энергоэффективных проектов в регионах Российской Федерации

Красноярскэнергосбыт совместно с Министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края организовали в рамках Сибирского энергетического форума круглый стол "Опыт реализации энергоэффективных проектов в субъектах Российской Федерации". С докладами выступили заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Едимичев, руководители центров энергосбережения и энергоэффективности Ленинградской, Томской областей и Республики Хакасия, представители ПАО "Красноярскэнергосбыт" и энергосервисных предприятий.

Круглый стол собрал более ста руководителей и профильных специалистов бюджетных организаций Красноярского края. Спикеры рассказали участникам мероприятия о текущих проблемах, возникающих в ходе реализации всероссийской программы повышения энергоэффективности и энергосбережения применительно к предприятиям бюджетной сферы, о способах решения этих проблем, а также поделились опытом реализации проектов.

Отдельное внимание было уделено опыту внебюджетного финансирования проектов по энергосбережению через энергосервис. "В Законе об энергосбережении и повышении энергетической эффективности впервые появилось понятие энергосервисного контракта. Это единственный механизм, который позволяет в рамках ограниченного финансирования изыскать средства для модернизации систем тепло- и электроснабжения и начать экономить бюджетные средства. Но в то время отсутствие методики для расчета эффективности мер, реализуемых энергосервисными предприятиями, привело к потере интереса со стороны инвесторов к реализации проектов в бюджетной сфере", - рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Едимичев.

"На данный момент на уровне федерального законодательства заложена хорошая база для развития энергосервиса, - продолжил мысль заместитель председателя научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеслав Ляшук. - Энергосервис становится одним из самых действенных механизмов энергосбережения в бюджетной сфере. Инвестор осуществляет мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности за собственный счет, а возврат вложенных средств осуществляется за счет сложившейся экономии. Таким образом, бюджет начинает получать экономию в первый же год реализации энергосервисного контракта, а после окончания энергосервисного контракта и ухода инвестора с объекта экономия для бюджета возрастает в разы. Кроме того, энергосервис может быть отличным механизмом для привлечения внебюджетных средств в цифровизацию и реализацию проектов "Умный город"".

Директор КГУ Республики Хакасия "Центр энергосбережения" Алексей Федоров отметил, что не менее эффективным инструментом повышения энергетической эффективности систем и объектов инженерной инфраструктуры могут стать концессионные соглашения. При такой форме партнерства инвестор обязуется вложить собственные средства в строительство или реконструкцию государственного имущества, а в дальнейшем эксплуатировать переданные объекты, получая доход. Низкую активность инвесторов в этой области Алексей Федоров объяснил низкими тарифами на коммунальные услуги, распространенной проблемой отсутствия правоустанавливающих документов на объекты ЖКХ, невнятными схемами взаимодействия органов власти и потенциальных инвесторов. По словам руководителя хакасского "Центра энергоэффективности" даже такой шаг, как разработка методического пособия для участников конкурсных процедур незамедлительно принес положительные результаты.

Наиболее эффективными мерами по энергосбережению спикеры круглого стола назвали оптимизацию уличного освещения за счет установки светодиодных светильников и управления режимами потребления электроэнергии (до 80% экономии), замену осветительных приборов в помещениях на светодиодные (до 55%), внедрение узлов погодного регулирования потребления тепловой энергии (до 30% экономии), установку индукционных плит, шкафов, пароконвектоматов в пищеблоках бюджетных учреждений (до 35%), установку систем стабилизации напряжения (4-10%).

Кроме того заместитель исполнительного директора по реализации ПАО "Красноярскэнергосбыт" по реализации Юлия Смирнова раскрыла потенциал экономии бюджетных средств за счет выбора правильной ценовой категории и оптимального режима энергопотребления предприятия. "Первый шаг к эффективной экономии средств – это установка почасового прибора учета, который позволит проанализировать график потребления электроэнергии и выбрать оптимальный тариф". При этом энергосбытовая компания готова оказывать своим клиентам услугу по подготовке сравнительного расчета стоимости электроэнергии по альтернативным ценовым категориям.