Франция прекратит работу 14 атомных реакторов к 2035 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах по сокращению производства атомной энергии на 50% до 2035 года и закрытию 14 атомных реакторов, в числе которых — два реактора АЭС "Фессенхайм".

Французский лидер отметил, что срок по сокращению производства ядерной энергии был продлен до 2035 года.

"14 реакторов будут остановлены к 2035 году. Это движение начнется летом 2020 года с полным прекращением работы двух реакторов "Фессенхайма", — заявил Макрон в своем обращении.

По его словам, в течение 2025-2035 годах будут остановлены остальные двенадцать реакторов.

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