Китай завершил строительство в Тибете самой высокогорной в мире линии электропередачи

В Китае завершено строительство экологически чистого энергетического объекта на территории Тибетского автономного района (ТАР) - высокогорной линии электропередачи, которая на некоторых участках проходит на высоте 5,3 тыс. м над уровнем моря. Работы по натяжению проводов были полностью завершены 23 ноября, сообщила газета China Daily.

Общая протяженность объекта стоимостью 16,2 млрд юаней ($2,3 млрд) превысила 2,7 тыс. км. Строительство было начато в апреле 2017 года и в течение полутора лет проходило в крайне сложных условиях - при разреженном горном воздухе рабочим приходилось трудиться на головокружительной высоте под ослепительным солнцем и пронзительным ледяным ветром с древних гималайских ледников.

Благодаря новой линии электричество будет поступать в городской округ Ньингчи (юго-восток ТАР) и Лхасу (административный центр района). Этой электроэнергией станет снабжаться и проходящая через Тибет новая железнодорожная линия.

Как отметил ранее Шу Иньбяо, возглавляющий Государственную электросетевую корпорацию Китая, которая курирует данный проект, такая инфраструктура "обеспечит стабильное электроснабжение, станет надежным источником экологически чистой энергии в этой части страны".

Тибет - один из самых экономически отсталых регионов КНР, ВРП которого составляет чуть более 131 млрд юаней ($20 млрд), однако благодаря усилиям центральных властей ежегодно увеличивается на 10-11%. В последнее время Китай осуществляет активное строительство сетей электроснабжения на западе и юго-западе страны - в итоге всего за несколько лет электричество стало доступно для сотен тысяч человек, проживающих в наиболее отдаленных уголках страны.

ТАСС