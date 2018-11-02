"Мособлэнерго" открывает институт повышение квалификации

Компания завершает подготовку к открытию "Энергетического института повышения квалификации АО "Мособлэнерго"". Институт начнет свою работу в январе 2019 года, после получения соответствующей лицензии Минобразования региона. Уже сегодня завершен ремонт помещения института, готовы современные и оборудованные аудитории, компьютерный класс и вспомогательные помещения.

Слушателями станут, в первую очередь, работники "Мособлэнерго", которые на базе института смогут повысить свою квалификацию, получить необходимые в работе навыки и допуски, освоить профессиональные знания и перенять опыт для дальнейшего развития и карьерного роста.

Образовательные программы для работников "Мособлэнерго" рассчитаны в среднем на один календарный год. Занятия будут организованы как на базе института, так и на выездных встречах в филиалах. Повышать свою квалификацию работники компании смогут в рабочее время.

Помимо теории будут организованы и практические занятия. В планах института создание специализированного учебного полигона.

"Будем учить работе на новом оборудовании, расскажем о новых технологиях не в теории, а на практике. Мы пригласили хороших преподавателей - специалистов-практиков, которым есть что рассказать студентам", - говорит ректор "Энергетического института повышения квалификации АО "Мособлэнерго"" Сергей Кропачев, - Сессии, экзамены, практика, защита выпускной работы, а в результате – документ с гербовой печатью, всё как в настоящем профильном ВУЗе, но с одной лишь разницей - нам важно качество образовательного процесса, а не количество выданных удостоверений, ведь мы растим, в первую очередь, кадровый потенциал для "Мособлэнерго"".

Институт расположился в подмосковном Голицыно, куда смогут приезжать на занятия как работники "Мособлэнерго", так и других компаний Подмосковья, столицы и регионов. Это первый для предприятия опыт создания подобного образовательного учреждения, в задачи которого войдет организация учебного процесса для нескольких тысяч человек в год по десяткам специализаций и направлений в электроэнергетике и смежных профессиях.