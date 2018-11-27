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Модернизация

Парк спецтехники "Пермэнерго" пополнился передвижной электротехнической лабораторией

Парк спецтехники Пермэнерго пополнился передвижной электротехнической лабораторией

27 ноября 2018, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал ОАО "МРСК Урала" - Пермэнерго приобрел передвижную электротехническую лабораторию. Она поступила в производственное отделение "Кунгурские электрические сети".

Современная лаборатория на колесах, смонтированная на базе автомобиля "ГАЗ-33088", оснащена диагностическими приборами, которые позволяют быстро и качественно проводить испытания электрооборудования, своевременно выявлять его дефекты, осуществлять эффективный поиск повреждений на кабельных линиях.

Передвижная лаборатория обладает высокой проходимостью, надежностью и простотой в эксплуатации, поэтому может использоваться как в городской среде, так и в удаленных полевых условиях.

В лаборатории предусмотрено три вида питания оборудования: от внешней сети, от двигателя автомобиля и от генератора, который также имеется в комплектации.

При этом комфорт и безопасность рабочих мест персонала соответствует современными требованиями производства. В частности, в машине установлена климатическая установка, что позволяет без проблем работать как в условиях низких, так и в высоких температур.

Парк передвижных лабораторий, работающих в "Пермэнерго", предназначен для проведения испытаний и измерений параметров, которые характеризуют техническое состояние кабельных линий и подстанционного оборудования.

Данная работа направлена на выполнение главной задачи энергетического комплекса: обеспечение надежной работы электросетевых объектов и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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