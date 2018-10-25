Сергей Алексеенко: "Вихревые явления – ключ к будущим технологиям в энергетике"

Сергей Алексеенко, академик РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" - 2018, убежден, что вихревые процессы играют важную роль при разработке перспективных энергетических технологий, позволяя повысить эффективность сжигания топлива и управлять режимами работы ГЭС. Такое мнение он выразил в ходе своего доклада в рамках программы "Энергия знания" ассоциации "Глобальная энергия" на 17-ом Бразильском конгрессе по термическим наукам и инженерии ENCIT-2018 в Агуас-ди-Линдоя (штат Сан-Паулу).

Научная команда Сергея Алексеенко первая описала и обосновала ряд фундаментальных вихревых явлений, например, спиральную форму вихря и двойную спираль. По мнению эксперта, вихревые технологии позволяют эффективно сжигать топливо. В топочных камерах часто используются горелки вихревого типа, где за счет закрутки происходит распад вихря и осуществляется устойчивое воспламенение топлива с хорошим перемешиванием и турбулизацией. Таким же образом возможно сжигать обедненные топливные смеси с низким выбросом окислов азота.

Алексеенко также отметил, что недавно он совместно со своими сотрудниками обнаружил явления перезамыкания вихрей. Этот процесс дает новые возможности контроля режимов работы гидроэлектростанций и предотвращения аварий на ГЭС. Наблюдения показывают, что в отсасывающей трубе гидротурбины формируется прецессирующий спиральный вихрь, который вызывает мощные вибрации, которые способны привести к авариям и поломке оборудования. "В неустойчивом режиме витки спирального вихря подходят достаточно близко друг к другу, и происходит быстрое пересоединение участков вихревого жгута с отрывом вихревого кольца, но вихревая нить остается непрерывной. Вихревое кольцо налетает на стенку, вызывая глухие стуки, которые ранее не находили объяснения. Данное явление очень важно, так как при вращении спирального вихря возникают мощные вибрации, которые стали одной из причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС", - объяснил ученый. Также он отметил, что для предотвращения аварий на станциях необходимо работать на номинальном режиме генератора, однако часто приходится задействовать и другие режимы. Для прогнозирования различных процессов и моделирования реальных устройств ГЭС, команда Алексеенко проводит исследования на комплексе гидравлических стендов, оснащенными уникальными измерительными системами диагностики.

Напомним, что Сергей Алексеенко, академик РАН, заведующий лабораторией "Проблем тепломассопереноса" Института теплофизики СО РАН, стал лауреатом премии "Глобальная энергия" в 2018 году за подготовку теплофизических основ для создания современных энергетических и энергосберегающих технологий, которые позволяют проектировать экологически безопасные тепловые электростанции.