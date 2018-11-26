Список докладов НПК В4 и ПК-6 "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов"

6 декабря 2018 года в рамках деловой программы форума "Электрические сети" Подкомитет В4 РНК СИГРЭ и подкомитет "Силовая электроника в электроэнергетике" (ПК-6) ТК016 "Электроэнергетика" проводят научно-практическую конференцию "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов".

Мероприятие состоится по адресу Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон №75, конференц-зал №103, зал А.

Дата и время: 6 декабря 2018 г., 9.30-13.00.

Со списком докладов мероприятия по состоянию на 26.11.2018 можно ознакомиться здесь.

Материалы к новости:

Информационное письмо

Деловая программа форума "Электрические сети"