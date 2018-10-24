В "Оренбургэнерго" съехались молодые энергетики

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" прошел молодежный образовательный слет "Вместе мы можем больше!". В Оренбург прибыли 70 молодых специалистов из всех производственных отделений филиала: электромонтеры и мастера, водители и стропальщики, инженеры и бухгалтеры. Двухдневный слет проходил на двух площадках: в информационно-образовательном центре "Оренбургэнерго" и базе отдыха "Энергетик".

В первый день молодые специалисты встретились с руководителями предприятия. Приветствуя молодых сотрудников и гостей конференции, директор филиала "Оренбургэнерго" Виктор Кажаев отметил, что совместные обсуждения профессиональных тем, бизнес-игры, равно как и творческие проекты, эффективны и полезны. По его словам, из многих, даже самых невероятных идей, зачастую рождается рациональное.

В товарищеской встрече по волейболу между молодыми сотрудниками "Оренбургэнерго" и студентами Оренбургского государственного университета обе команды продемонстрировали ловкость, мастерство и волю к победе.

На бизнес-играх команды показали организованность и способность принимать неординарные решения. Выступления команд КВН, музыкальные сражения молодежь оставила на вечер. Творческие конкурсы оказались не менее захватывающими.

Все участники слета оценили отличную организацию мероприятия, насыщенную программу и дружественную атмосферу.

- Впервые участвовала в образовательном слете Совета молодежи. Больше всего понравились командообразующие тренинги. Мы чувствовали ответственность за общее дело, учились выстраивать коммуникации, были едины. Получили рекомендации по саморазвитию, целеполаганию, управлению проектами от специалистов, - рассказывает Мария Парфенова, участник Совета молодежи Центрального производственного отделения филиала "Оренбургэнерго".

Организаторы слета выразили уверенность, что подобные проекты способствуют развитию лояльности молодых сотрудников, сохраняют производственные и культурные традиции компании.