В учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС начат монтаж тренажера БН-800

В новом учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС установлена первая стойка полномасштабного тренажера энергоблока №4 с реактором БН-800. Разработчик тренажера - АО "ВНИИАЭС", оборудование изготовлено Уральским электромеханическим заводом, программное обеспечение - компанией "ЭНИКО ТСО".

Запуск полномасштабного тренажёра планируется в конце марта 2019 года.

Тренажер в точности воспроизводит пульт, установленный на реальном энергоблоке. Приборы, ключи управления, расположение индикаторов, - всё, включая цвет панелей и стен. Реальное оборудование энергоблока заменит программная модель БН-800, которая позволяет достоверно сымитировать "отклик" систем и механизмов на действия операторов.

После завершения работ новый тренажёр позволит инструкторам по своему усмотрению изменять параметры и задавать условия эксплуатации, включая нештатные ситуации. Тренажёр включает не только основной блочный пункт управления БН-800, но и резервный пункт управления, что позволит отрабатывать ситуации, требующие перехода оперативного персонала на резервный пункт.