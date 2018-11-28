Аквапарк в Хабаровске откроют в 2021 году

Строительство аквапарка на берегу Амура в Хабаровске начнется в 2019 году, сейчас идет процесс проектирования. Завершить возведение объекта владелец обещает в 2021 году.

В аквапарке площадью 50 тыс. кв. метров разместится водная зона из нескольких бассейнов с различными горками, а также гостиничный комплекс на 145 номеров, детские игровые зоны, сауны, SPA-комплекс и фитнес-зал. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектировщики предусмотрели и теплые бассейны на крыше. В них можно будет купаться даже зимой.

Также владельцы будущего аквапарка хотят сделать там "ленивую реку" и зону с искусственными волнами для обучения серфингу. На уличных площадях комплекса обустроят парковую территорию с прогулочными дорожками и газонами, пляж и набережную. Вдоль объекта строители сделают дорогу-спутник, дублирующую улицу Пионерскую.

ИА "Восток России"