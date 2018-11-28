Андрей Черезов выступил с докладом на совещании по подготовке ко Всемирной Универсиаде в Красноярске

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в заседании межведомственной контрольной комиссии Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации, на котором был рассмотрен ход подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

В своем выступления Андрей Черезов рассказал, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов и временной инфраструктуры Универсиады на время проведения соревнований в Красноярск направят 75 мобильных дизель-генераторных установок.

"В настоящее время Правительством Красноярского края совместно с заинтересованными сторонами определяется источник финансирования и ответственный за установку дизель-генераторов", - отметил Андрей Черезов.

Заместитель Министра добавил, что для успешного проведения масштабного спортивного мероприятия сформирована система управления электроснабжением, проводится работа по технологическому присоединение объектов Универсиады.

"В настоящее время выполнено технологическое подключение 31 объектов, а на исполнении ещё остаются мероприятия по 3 объектам", - сказал Андрей Черезов.