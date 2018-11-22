Бригады Рязаньэнерго расчистили 346 гектаров просек на учениях в Тверской области

Бригады филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" завершили основной объем работ по расчистке и расширению просек вдоль трасс линий электропередачи в Тверской области, определенный для них в рамках масштабных учений ПАО "Россети" по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса.

Рязанские энергетики освободили от древесно-кустарниковой растительности территорию в 346 га вдоль воздушных линий (ВЛ) в зоне ответственности Молоковского района электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго". Работы велись на 25 линиях 10 – 35 кВ протяженностью 461 км.

В настоящее время бригады Рязаньэнерго приступили к выполнению дополнительных объемов работ. В Молоковском, Краснохолмском, Жарковском, Вышневолоцком и Нелидовском районах им предстоит расчистить и расширить 247 га просек на 25 энергообъектах 6-110 кВ протяженностью 266 км. Кроме того, в Молоковском районе рязанцы устраняют аварийные дефекты на ВЛ: меняют изоляторы, проводят перетяжку провода, выправку и замену опор. В Максатихинском районе рязанские бригады ведут работы по аудиту линий 0,4 кВ и установке приборов технического учета на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ.

В учениях задействовано 11 бригад в составе 62 человек, оснащенных всеми необходимыми материалами, инструментами и спецтехникой.

Напомним, работы ведутся для предотвращения технологических нарушений из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, для обеспечения нормальной работы ВЛ, проходящих по лесным массивам, борьбы с потерями в электросетях и повышения надежности электроснабжения потребителей в отопительный сезон. Всего в учениях в Тверской области, которые продлятся до 22 декабря, принимают участие энергетики из 19 филиалов ПАО "Россети".

