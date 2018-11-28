ДР Конго наращивает добычу меди и кобальта

По данным Центрального банка ДР Конго, за первые девять месяцев текущего года объем добычи меди в этой стране составил 908,7 тыс. т, что на 8,7% превысило показатель аналогичного периода годичной давности. ДР Конго занимает первое место в Африке по объемам поставок этого металла на мировой рынок.

В то же время, в январе-сентябре в ДР Конго было получено 28,06 тонн золота, на 20,2% больше, чем годом ранее, а добыча кобальта благодаря вводу в строй новых мощностей подскочила на 92,5% до 115,1 тыс. т. Это больше, чем было произведено во всем мире в 2017 г.

ДР Конго является крупнейшим в мире поставщиком кобальта, спрос на который в последние годы идет на подъем благодаря применению этого металла в аккумуляторах для электромобилей. Ранее многие специалисты предупреждали о возможном дефиците кобальта на мировом рынке, но достигнутые в ДР Конго результаты, очевидно, развеивают эти опасения — по крайней мере, на ближайшие годы.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"