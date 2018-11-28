 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Два десятка школ и детсадов отремонтируют в Волоколамском районе

Два десятка школ и детсадов отремонтируют в Волоколамском районе

28 ноября 2018, 15:43
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

220 просмотров

Порядка 1 млрд руб. планируют направить власти Волоколамского района на ремонт школ и детсадов в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Михаил Сылка.

"На следующий год запланированы работы в 20 учреждениях: 11 школах и 9 детских садах. Порядка 1 млрд рублей планируется потратить", - сказал М.Сылка в интервью "Интерфаксу".

По его словам, также планируется завершить строительство школы на 825 мест в 2019 году.

"К сожалению, в Волоколамском районе до конца не решен вопрос с обучением во вторую смену", - отметил М.Сылка.

Интерфакс

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Минприроды выделит Приморью 3,7 млрд рублей на строительство дамб
ММК готов вложить 156 млрд руб в инвестпроекты в рамках инициативы Белоусова
На газификацию Кировской области в 2019 году направят 850 млн рублей
Правительство США инвестирует $ 1,6 млрд в модернизацию электрических сетей в аграрных регионах страны
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно