Два десятка школ и детсадов отремонтируют в Волоколамском районе

Порядка 1 млрд руб. планируют направить власти Волоколамского района на ремонт школ и детсадов в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Михаил Сылка.

"На следующий год запланированы работы в 20 учреждениях: 11 школах и 9 детских садах. Порядка 1 млрд рублей планируется потратить", - сказал М.Сылка в интервью "Интерфаксу".

По его словам, также планируется завершить строительство школы на 825 мест в 2019 году.

"К сожалению, в Волоколамском районе до конца не решен вопрос с обучением во вторую смену", - отметил М.Сылка.

Интерфакс