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Модернизация

Филиал "Чувашэнерго" продолжает развивать интеллектуальную систему учёта электроэнергии

Филиал Чувашэнерго продолжает развивать интеллектуальную систему учёта электроэнергии

28 ноября 2018, 14:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" установили 384 "умных счетчика" во всех районах Чувашской Республики. Таким образом, специалисты выполнили программу перспективного развития систем учета на 2018 г. в полном объеме.

Установка современных приборов учета ведется в рамках развития цифровой инфраструктуры в электроэнергетике и позволяет построить систему интеллектуального учета и контроля за потреблением электрической энергии, являющуюся неотъемлемым элементом электросетевого комплекса следующего поколения.

Работа по расширению сети интеллектуального учета потребленной энергии продолжается. В 2019 году энергетики планируют установить 2163 интеллектуальных приборов учета с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных.

В филиале проводятся также другие мероприятия, связанные с цифровизацией и комплексной автоматизацией электрических сетей, в рамках полномасштабного внедрения цифровых технологий и систем управления в регионах. Перед энергетиками стоит важная и ответственная задача – в ближайшей перспективе обеспечить стопроцентную наблюдаемость и управляемость электрических сетей 35-110 кВ, автоматизировать распределительную сеть 10/0,4 кВ, от которой запитано максимальное количество потребителей, внедрить интеллектуальный учет, чтобы выйти на качественно новый уровень электроснабжения регионов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"

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