Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" поставил под нагрузку второй силовой трансформатор на реконструируемой подстанции "Южная"

Специалисты Черкесской группы подстанции филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") поставили под нагрузку второй силовой трансформатор Т-1 мощностью 40 МВА на подстанции 110 кВ "Южная" в Черкесске. Ввод в работу нового силового трансформатора произведен в рамках инвестиционного проекта по масштабной реконструкции питающего центра, реализация которого началась в 2011 году. В рамках проекта два силовых трансформатора были заменены на новые с увеличением их общей мощности с 32 до 80 МВА.

В текущем году в ходе реконструкции на питающем центре была смонтирована и введена в работу ячейка ВЛ 110 кВ "Северная – Южная" и ячейка трансформатора Т-1, произведена замена фундаментов, порталов и оборудования ячейки нового трансформатора Т-1, заменены фундаменты и порталы первой секции шин. В настоящее время специалисты подрядной организации ведут монтаж ячейки секционного выключателя и демонтаж старой ячейки трансформатора.

Ранее, в 2013 году, энергетики завершили реализацию первого пускового комплекса, в ходе которого на подстанции были установлены и введены в работу первый силовой трансформатор мощностью 40 МВА, блочно-модульное здание оперативного пункта управления и закрытое распределительное устройство – 10кВ (ЗРУ), произведен демонтаж старого оборудования, строительных конструкций, наружных сетей водопровода и канализации. Для питания терминалов релейной защиты постоянным током на подстанции также установлено универсальное зарядно-подзарядное устройство, которое при аварийном режиме работы обеспечит возможность включения и аварийного отключения выключателей 110, 35 и 10 кВ.

Энергетикам также предстоит провести демонтаж и полную замену фундаментов порталов и оборудования всех ячеек линий 110 кВ, заходящих на подстанцию, а также благоустройство территории.

Подстанция "Южная" обеспечивает электроснабжение наиболее густонаселенной южной части города Черкесска, где ведется интенсивное строительство многоквартирных жилых домов и индивидуального жилья, а также социальных объектов. Необходимость реконструкции возникла в связи с тем, что два силовых трансформатора Т-1 и Т-2, которые были введены в эксплуатацию в 1987 и 1967 году, до начала модернизации работали на пределе с нагрузкой в 90% и 70%, соответственно, поэтому подключение новых потребителей в этой части города и вывод в ремонт трансформаторов представляло для филиала "Карачаево-Черкесскэнерго определенные трудности. После завершения инвестиционного проекта вопрос с нехваткой мощностей в южной части города будет снят на ближайшие тридцать лет.