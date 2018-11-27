Филиал "Севкавказэнерго" снизил потери электроэнергии на 2,56 %

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в группу "Россети") на заседании балансовой комиссии под председательством директора Казбека Закаева подведены итоги работы производственных подразделений по снижению потерь электрической энергии в октябре и за десять месяцев текущего года.

Представлены подробные отчеты начальников районных электрических сетей (РЭС) по выполнению задач, поставленных перед каждым из них вышестоящим руководством, от которых зависит результат работы всего филиала.

Фактические показатели потерь электроэнергии в сетях по филиалу "Севкавказэнерго" в октябре составили 20,85 %, что на 2,56 % ниже аналогичного периода прошлого года и на 0,6 % ниже планового задания. За 10 месяцев потери снижены до 19,91 %, а это меньше плановых цифр, и ниже результатов за январь-октябрь 2017 года 0,31 %.

Как было отмечено на совещании, практически во всех районных электрических сетях отмечено перевыполнение плановых заданий. В частности, наименьшие потери электроэнергии зафиксированы в Правобережных РЭС – 5,8 % (6,6 % – в октябре), в Ардонских РЭС – 7,8 % (в октябре – 9 %). В Октябрьских РЭС потери электроэнергии снижены на 4,6 % от планового задания, в Архонских РЭС снижение составило на 3 %, в Алагирских РЭС – почти на 2 %.

На балансовой комиссии также обсуждались результаты работы по пресечению неучтенного потребления электроэнергии, что напрямую отражается на снижении потерь электроэнергии, а также увеличивает возможности энергокомпании в повышении надежности электроснабжения региона.

Казбек Закаев указал руководителям РЭС на ужесточение рейдовых мероприятий с необходимостью привлечения представителей правоохранительных органов и СМИ, особенно в осенне-зимний период, когда возрастает объем потребления электроэнергии, и увеличивается возможность хищений энероресурса.

Всего за десять месяцев энергетики провели более 1 250 рейдов, по итогам которых составили 109 актов неучтенного потребления электроэнергии в отношении жителей и юридических лиц Северной Осетии. Общий объем похищенной электроэнергии составил около 520 тыс. кВт.ч почти на 1,5 млн рублей.