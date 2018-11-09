Ивэнерго обеспечил электроснабжение производства в Фурмановском районе Ивановской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети предприятия по производству алюминиевых композитных панелей, расположенного в д. Бакшеево Фурмановского района Ивановской области.

Завод ООО "Билдэкс" обеспечивается электроснабжением от подстанции (ПС) "Фурманов-3", находящейся в зоне ответственности производственного отделения "Ивановские электрические сети" филиала "Ивэнерго". Промпредприятию, планирующему расширение собственного производства, предоставлено 1000 кВт мощности.

Для технологического присоединения завода энергетики построили воздушную линию электропередачи (ВЛ) 6 кВ и выполнили замену трансформатора тока 6 кВ на ПС "Фурманов-3" на больший номинальный ток.

Отметим, что обеспечение энергетической инфраструктурой производств в Ивановской области – одна из приоритетных задач филиала "Ивэнерго", поскольку эта работа повышает инвестиционную привлекательность региона, способствует его социально-экономическому развитию и формированию конкурентоспособного делового климата. Благодаря технологическому присоединению промышленных предприятий в Ивановской области появляются новые рабочие места, увеличивается выпуск продукции местного производства.