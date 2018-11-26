Компания "Т Плюс" завершила капитальный ремонт турбогенератора ст. № 4 Чебоксарской ТЭЦ-2

На Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс после капитального ремонта введен в работу турбоагрегат типа Т-110/120-130-5 ст. № 4 мощностью 110 МВт. Оборудование работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Напомним, реализация самого масштабного мероприятия ремонтной программы филиала на 2018 год была начата с 1 сентября. За это время на агрегате были выполнены работы по ремонту элементов проточной части паровой турбины с заменой рабочих лопаток трех ступеней, чистка трубных системы конденсатора, подогревателей сетевой воды, ремонт насосного оборудования, подогревателей, маслосистемы, контроль металла, капитальный ремонт генератора и другие работы. Все это позволило восстановить ресурс оборудования.

"Своевременная диагностика и качественное выполнение ремонтных работ являются основой надежного функционирования станции, бесперебойного энергоснабжения потребителей", - отметил директор филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс Андриан Тимофеев.

В ближайшее время будет обновлен и внешний облик турбины: ее корпус планируется окрасить в корпоративные цвета.

Всего в текущем году в рамках подготовки к ОЗП на Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ремонт прошли 10 паровых турбин общей установленной мощностью 1005 МВт и 12 энергетических котлов общей паропроизводительностью 5 920 т/ч.

На реализацию ремонтной программы, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в Марий Эл и Чувашии компанией направлено свыше 480 млн рублей, что более чем на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году.