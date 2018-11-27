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Производство

Контакторы КТИе IEK®: экономичное решение и надежная простота

Контакторы КТИе IEK®: экономичное решение и надежная простота

28 ноября 2018, 16:08
Рубрика: Производство
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP расширяет ассортимент электротехнического оборудования и представляет новинку — бюджетные контакторы КТИе IEK®.

Электромагнитные контакторы КТИе IEK® предназначены для работы в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока. Также могут быть использованы для включения и отключения освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок.

Применяются для управления вентиляторами, насосами, печами, кран-балками и в системах автоматического ввода резерва (АВР).

Преимущества контакторов КТИе IEK®:

  • Высокая коммутационная износостойкость.
  • Низкий уровень шума.
  • Экономичное решение.
  • Простота конструктивного исполнения.

Особенности конструкции контакторов КТИе IEK®:

  • Контакт-детали выполнены из композитов на основе серебра, что позволяет уменьшить контактное сопротивление при повышении температуры.
  • Верхняя крышка закреплена при помощи винтов с фиксацией. Это исключает самопроизвольное развинчивание. Поэтому контакторы серии КТИе можно устанавливать в места, где присутствует постоянная рабочая вибрация.
  • Стандартный торцевой ключ используется для изменения усилия прижатия контактной системы и проверки ее действия.

Технические характеристики контакторов КТИе IEK®:

  • Номинальный рабочий ток (АС-3): от 115 до 250 А.
  • Номинальное рабочее напряжение катушек управления: от 230 до 400 В.
  • Диапазон рабочих температур: от —25 до +50 °С.

КТИе IEK® совместимы с дополнительными устройствами:

  • Приставка выдержки времени
  • Дополнительный контакт
  • Тепловое реле

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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