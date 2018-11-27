Контакторы КТИе IEK®: экономичное решение и надежная простота

Опасайтесь подделок!
28 ноября 2018, 16:08
Рубрика: Производство
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP расширяет ассортимент электротехнического оборудования и представляет новинку — бюджетные контакторы КТИе IEK®.
Электромагнитные контакторы КТИе IEK® предназначены для работы в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока. Также могут быть использованы для включения и отключения освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок.
Применяются для управления вентиляторами, насосами, печами, кран-балками и в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Преимущества контакторов КТИе IEK®:
Особенности конструкции контакторов КТИе IEK®:
Технические характеристики контакторов КТИе IEK®:
КТИе IEK® совместимы с дополнительными устройствами: