"Кузнецов" начал строительство корпуса для производства элементов газотурбинных двигателей

На самарском предприятии "Кузнецов" Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех начались работы по возведению корпуса по производству ротора компрессора для газотурбинных двигателей. Он станет самым большим объектом ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 гг." на предприятии.

Корпус 111А – один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений "Кузнецова", задействованных в изготовлении новых двигателей НК-32 серии 02. По проекту здесь будет построен, введен в эксплуатацию, оснащен оборудованием, укомплектован кадрами и приступит к работе Центр специализации "Корпус производства компрессоров". Это позволит сконцентрировать в одном здании всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного двигателя от заготовки до выхода готового узла.

Финансирование строительно-монтажных работ и закупка оборудования осуществляются как за счет средств, выделяемых по Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы", так и за счет собственных средств ОДК.

Проект корпуса разработан АО "Казанский Гипронииавиапром". В настоящее время завершены мероприятия по подготовке площадки для строительства корпуса. К работам по возведению основного здания будет привлечено свыше 200 человек. Первые поставки оборудования запланированы на весну следующего года. В общей сложности комплекс займет площадь 16 тыс. кв. м.

"Такие объекты, как корпус 111А, где в одном месте сосредоточены почти все техпроцессы, должны стать визитной карточкой предприятия", – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор "Кузнецова" Сергей Павлинич.

В реконструкцию и техническое перевооружение производства "Кузнецова" в рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 гг." в ближайший год будут вложены значительные средства. Пять проектов направлены на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована при изготовлении авиационных двигателей НК-32 серии 02, один проект – на модернизацию ракетного производства.