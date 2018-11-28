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Модернизация

НМЗ модернизирует систему энергоснабжения

НМЗ модернизирует систему энергоснабжения

28 ноября 2018, 10:32
Рубрика: Модернизация
Метки: РМК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Новгородский металлургический завод (АО "НМЗ", г. Великий Новгород, входит в Группу "Русская медная компания") начал работы по замене одного из кабельных вводов, обеспечивающих электроснабжение предприятия. Вместо высоковольтного кабеля с бумажно-масляной изоляцией будет установлен кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) сечением 800 мм.

Замена кабельной линии длиной более километра позволит не только обеспечить надежность электроснабжения, но и сократить потери электроэнергии благодаря применению нового типа изоляции.

Ввести новую кабельную линию в эксплуатацию планируется в конце 2018 года. Стоимость работ по обновлению системы электроснабжения оценивается в 9,5 млн рублей.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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