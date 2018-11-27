На Жигулевской ГЭС завершена модернизация распределительных устройств

На Жигулевской ГЭС с заменой последнего, 24 по счету выключателя на ОРУ-500 кВ завершено обновление распределительных устройств, обеспечивающих надежную связь гидроэлектростанции с энергосистемой. Все устаревшее и изношенное оборудование заменено на современное.

Жигулевская ГЭС является второй по мощности гидроэлектростанцией в Европейской части России и обеспечивает надежную работу энергосистем Центра, Урала и Средней Волги. От станции отходят 17 линий электропередачи, электроэнергия на которые поступает с открытых распределительных устройств (ОРУ) Жигулевской ГЭС напряжением 110, 220 и 500 кВ.

В ходе модернизации распределительных устройств было полностью заменено их электротехническое оборудование - выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные заградители, конденсаторы связи. Устаревшие и изношенные воздушные выключатели были заменены на современные элегазовые, отличающиеся высокой надежностью и удобством эксплуатации. Устройства защиты и автоматики на базу электромеханических реле заменены на микропроцессорную технику.

Модернизация распределительных устройств была начата с замены оборудования на ОРУ-110 кВ и 220 кВ. С 2012 года велась модернизация ОРУ-500 кВ, через которое распределяется более 80% вырабатываемой станцией электроэнергии. Работы велись в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро, в ходе реализации которой на Жигулевской ГЭС также были заменены все 20 гидротурбин и модернизированы гидрогенераторы, что позволило увеличить мощность станции с исходных 2300 МВт до 2477,5 МВт.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.