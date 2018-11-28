На газификацию Кировской области в 2019 году направят 850 млн рублей

В следующем году финансирование программы газификации в Кировской области вырастет до 850 миллионов рублей. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора региона Игоря Васильева с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером.

Отмечается, что в 2019-м на проведение инфраструктуры будет направлено в четыре раза больше средств, чем годом ранее: в 2018 году на эти цели было выделено 235 миллионов рублей.

Предполагается, что за счёт увеличения финансирования удастся достигнуть прогресса в программе газификации. Сейчас по области этот показатель ниже, чем в целом по стране, где он равен 68 процентам.

Парламентская газета