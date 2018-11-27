На межгосударственной ЛЭП, соединяющей энергосистемы России и Казахстана, установлена новейшая система плавки гололеда

Проект реализован на линии электропередачи 110 кВ "Озинки – Семиглавый Мар", находящейся в совместной эксплуатации ФСК ЕЭС и казахстанской электросетевой компании KEGOC. На ЛЭП внедрен комплекс мониторинга состояния гололедной нагрузки, позволяющий в режиме реального времени вести контроль за параметрами объекта.

Система плавки гололеда предназначена для борьбы с обледенением на линиях, расположенных в районах с частым образованием гололедно-изморозевых отложений и воздействием сильных ветров. Подобные погодно-климатические условия приводят к интенсивному колебанию проводов и грозозащитных тросов. Внедрение данной системы позволяет своевременно организовывать плавку гололеда, тем самым снижая до 80% возможность возникновения технологических нарушений на ЛЭП.

Вместе с линией 110 кВ "Озинки – Семиглавый Мар" в Саратовской энергосистеме реализуются еще два проекта по реконструкции систем плавки на межгосударственных транзитах – на ЛЭП 220 кВ "Кинельская – Уральская" и "Степная – Южная" в Самарской энергосистеме.