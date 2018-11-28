На судозаводе в Хабаровске построят морские буксиры за 1,4 млрд рублей

Морской буксир проекта 00440 для Амурского судозавода заложили на Хабаровском судостроительном заводе во вторник. Как сообщил журналистам главный инженер Амурского судозавода Андрей Бекасов, в ближайшие два года предприятие, несколько лет не создававшее новые суда, сдаст два таких буксира стоимостью 1,4 млрд рублей.

Строительство морского буксира класса KM Are4 R2 AUTI Tug началось на хабаровском судозаводе по заказу аналогичного Амурского завода.

"Морской буксир предназначен для транспортировки спускового дока и судов по реке и морю на сдаточную базу Амурского судозавода, позволит экономить средства в размере порядка 80 млн рублей на перевозке корабля. Этот заказ - составляющая цепочки загрузки Хабаровского судозавода", - сказал Бекасов.

Он уточнил, что на хабаровском заводе в ближайшие два года будет построено два таких судна общей стоимостью 1,4 млрд рублей. Для начала строительства закуплен металл, получена вся необходимая техническая документация.

Как сообщил во время церемонии начала строительства гендиректор Хабаровского судостроительного завода Игорь Васько, последний раз судно на предприятии закладывалось 4,5 года назад, новые суда все это время не строились. "Второй буксир будет заложен в конце января", - добавил он. Как отметил в ходе своего выступления на церемонии министр промышленности и транспорта Хабаровского края Константин Пепеляев, строительство буксира на предприятии - это начало оздоровления завода.

Морской буксир проекта 00440 - однопалубное судно длиной 35 метров с буксировочными устройствами, может использоваться в морях арктического шельфа.

ТАСС