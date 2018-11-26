Определен объем инвестиций по проекту трансграничного соединения между Испанией и Францией через Бискайский залив

Системные операторы Испании REE и Франции RTE согласовали необходимый объем инвестиций в размере € 1 750 млн для проекта строительства трансграничного соединения между странами – Biscay Gulf Interconnector (Golfe de Gascogne, Golfo de Bizkaia) – первой подводной электрической связи через Бискайский залив.

HVDC соединение напряжением ±400 кВ пропускной способностью 2 000 МВт и протяженностью 370 км (280 км под водой) – пройдет от ППС Gatika в испанской провинции Бискайя до ППС Cubnezais во французском департаменте Жиронда в Новой Аквитании. Соединение Испания – Франция имеет статус проекта общего интереса (PCI) ЕС и, как ожидается, позволит разгрузить один из самых перегруженных участков континентальной части европейской энергосистемы. Ввод в эксплуатацию соединения запланирован на 2025 г.

В 2017 г. отраслевые регуляторы Франции (Commission de Régulation de l'Énergie) и Испании (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) подписали соглашение о совместном финансировании проекта в размере около € 700 млн. Еще € 578 млн выделяются Еврокомиссией в качестве гранта по программе финансирования CEF (Connecting Europe Facility).

Дополнительный ежегодный доход от ввода трансграничного соединения Испания – Франция в эксплуатацию оценивается в € 250-290 млн.

