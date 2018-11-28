Размещен специальный выпуск RusCable Insider Digest к Международному форуму "Электрические сети"

Специально к открытию Международного форума “Электрические сети” (МФЭС, 4-7 декабря, Москва, ВДНХ), организатор ПАО “Россети”), при поддержке генерального интернет-партнера мероприятия портала RusCable.Ru подготовлен специальный выпуск RusCable Insider Digest. В интерактивном номере издания формата digital-book для кабельной промышленности подготовлен краткий обзор о предстоящем мероприятии – все, что необходимо знать рядовому посетителю МФЭС.

На МФЭС-2018 встретятся российские и международные лидеры. Они обсудят перспективы и глобальные тренды развития современной электроэнергетики. В рамках экспозиции Форума более 400 компаний из 20 стран представляет свои новейшие разработки и передовые технологии.

В спецвыпуске читайте эксклюзивное интервью с представителем PR-службы МФЭС, в котором можно найти ответы на первые вопросы гостя Форума – как, зачем и почему необходимо посетить основную отраслевую деловую площадку в России. Кто из высоких гостей ожидается к участию, на какие пункты деловой программы нужно обратить внимание в обязательном порядке, как посетить Форум максимально эффективно, для кого он проводится и с учетом каких требований формировалась сетка более 35 пленарных совещаний и секций. Основными темами станут обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений для создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России.

Редакция издания постаралась максимально информативно объединить данные об участниках выставки, рассказать о том, что они представят на своих экспозициях и стать “шпаргалкой” для посетителя – деловая программа, схема проезда, организация зон переговоров и тематических экспозиций все в одном pdf-файле.

Особенное внимание, в связи с специализированным направлением издания, уделено представителям кабельной промышленности. Компаниям, которые предоставили в редакцию данные, отданы отдельные полосы.

Редакция RusCable Insider Digest считает, что такого рода публикации – небольшие и емкие – необходимы для посетителя крупного отраслевого мероприятия. Изучив спецвыпуск, который всегда под рукой в мобильном устройстве, гораздо удобнее и проще составить собственный план посещения мероприятия, соблюдение которого позволит потратить время максимально плодотворно.



Получить спецвыпуск может любой пользователь портала RusCable.Ru прямо сейчас. Он доступен в разделе “ИЗДАНИЯ”, в telegram-канале издания, в VK, Facebook.



Редакция RusCable Insider Digest благодарит PR-службу МФЭС за оперативную помощь в подготовке материала.