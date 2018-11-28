Первая солнечная электростанция будет запущена в Омане в 2021 г

Первая в Омане солнечная электростанция мощностью 500 мегаватт будет запущена в эксплуатацию в середине 2021 года, сообщает в субботу эмиратское издание Arabian Business.

Тендер на строительство электростанции был запущен в январе текущего года, в настоящее время ведется оценка заявок трех международных консорциумов.

Согласно заявлению Оманской компании по электро- и водоснабжению (OPWP), выбор победителя тендера состоится в начале следующего года.

В октябре в Омане был запущен еще один тендер на строительство солнечной электростанции такой же мощности. По планам властей страны, к 2030 году совокупная мощность электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии должна достичь 4 гигаватт.

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