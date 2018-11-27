Подкомитет D1 РНК СИГРЭ принял участие в XXVIII научно-технической и практической конференции ТРАВЭК

7-8 ноября 2018 года Подкомитет D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" принял участие в работе XXVIII Международной научно-технической и практической конференции "Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Преобразовательная техника, коммутационные аппараты, микропроцессорные системы управления и защиты".

Конференция организована при поддержке Российской академии наук, Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО "Россетти", ПАО "ФСК ЕЭС".

На конференции было представлено 25 докладов ведущих российских предприятий электротехнической отрасли.

Тематическая направленность конференции:

1. Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.

1.1. Перспективы развития электроэнергетических систем и электрических сетей России.

1.2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем распределенной малой энергетики.

1.3. Перспективы развития высоковольтного электротехнического оборудования и вопросы реновации оборудования в электрических сетях России.

2. Вопросы энергосбережения и качества электрической энергии.

2.1. Новые методы и средства обеспечения энергоэффективности и повышения качества электрической энергии.

2.2.Разработки и производство энергоэффективного высоковольтного электротехнического оборудования:

статические компенсаторы реактивной мощности;



управляемые шунтирующие реакторы;



силовые и распределительные трансформаторы;



электротехническое оборудование с использованием технологий "теплой" сверхпроводимости;



накопители электрической энергии;



силовые кабели;



компактные и самонесущие изолированные провода;



другие виды энергоэффективного электротехнического оборудования для электроэнергетики.



3. Преобразовательная техника.

3.1. Силовая электроника.

3.2. Преобразовательное оборудование для передач и вставок постоянного тока.

3.3. Устройства продольной компенсации для ЛЭП.

3.4. Преобразовательное оборудование для повышения надежности работы электрических сетей.

3.5. Устройства батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности.

3.6. Частотно-регулируемый электропривод.

3.7. Устройства плавного пуска электродвигателей.

3.8. Статические преобразователи частоты.

4. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 10-1150кВ.

комплектные распределительные устройства с газовой изоляцией;



колонковые и баковые выключатели с газовой изоляцией;



газоизолированные линии (ГИЛ);



вакуумные выключатели;



высоковольтные разъединители;



диагностика коммутационного оборудования;



5. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты электроэнергетическими системами подстанционного оборудования и электроснабжения потребителей.

6. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического оборудования.

7. Методы и средства испытаний. Испытательные центры.

8. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО "Российские сети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Газпром", ОАО "РЖД", промышленных предприятиях, ЖКХ и предприятиях нефтедобычи.

9. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования.

На конференции Подкомитет D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" представляли:

Руководитель Подкомитета, председатель совета директоров компании "Изолятор", вице-президент Ассоциации ТРАВЭК, доктор технических наук Александр Славинский;

Члены Подкомитета:



В.Н. Устинов, координатор Подкомитета D1, зам. директора по качеству ООО "Масса",



Г. С. Устинова, секретарь Подкомитета D1, инженер Московского отделения компании "Изолятор", А.И. Кононенко, начальник управления АО "Научно-исследовательский институт приборов".



От Подкомитета D1 доклады представили:

1) "Основные тенденции развития и применения систем изоляции HVDC, экология и надежность (по итогам 47-й Сессии СИГРЭ)" Славинский А.З., Устинов В.Н. компания "ИЗОЛЯТОР" (с. Павловская Слобода, Московская область, Россия)

2) "Развитие токоограничивающих технологий на основе высокотемпературной сверхпроводимости" Самойленков С.В. ЗАО "СуперОкс" (г. Москва, Россия)

3) "Контроль развивающихся дефектов в электрической изоляции среднего напряжения" Кононенко А.И., Белоусов С.В., Хохряков А.В., Шикиль Г.Н. АО "Научно-исследовательский институт приборов" (г. Лыткарино, Московская обл., Россия)

Члены Подкомитета D1 приняли активное участие в дискуссионном обсуждении докладов, представленных на конференции, а также дали свои предложения в решение конференции.

После обсуждения участниками конференции по результатам работы принято решение, отражающее состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования, которое направлено в государственные структуры, ПАО "Российские сети", ПАО "ФСК ЕЭС" и другие организации РФ.

Обзор докладов конференции доступен по ссылке.