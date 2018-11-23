Смоленские энергетики на учениях в Тверской области осматривают ЛЭП с помощью квадрокоптеров

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" для учений в Тверской области приобрели три квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro V2.0. Обученные специалисты занимаются верховым осмотром воздушных линий электропередачи путем аэрографической съемки для оценки объемов и качества выполненных работ.

Высокое качество снимков позволяет детально рассмотреть нужный объект. Внушительная дальность полета (до 4 км) и высокая скорость дрона (до 60 км/ч) дают возможность в короткий промежуток времени отыскать повреждение или выполнить осмотр на большом участке ВЛ. При помощи встроенных GPS-датчиков дрон способен вернуться на точку запуска в случае потери сигнала от пульта ДУ.

"Территория Тверской области отличается лесистостью и обилием болот. Применение дронов для плановых осмотров и оперативного и точного выявления области повреждения в труднодоступных местах, на мой взгляд современное и разумное решение. Для меня работа с квадрокоптером в новинку, но я быстро обучился и уже неделю оттачиваю мастерство "полетов" на территории соседнего региона", - прокомментировал инженер западного участка службы линий электропередачи Смоленскэнерго Александр Ковалев.