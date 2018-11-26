Сталелитейная отрасль - показатель экономического здоровья - поддерживается на плаву благодаря инвестиционным расходам в развитых и развивающихся странах

Согласно прогнозам Всемирной ассоциации производителей стали World Steel Association (Worldsteel), мировой спрос на сталь в этом году вырастет.

Расположенная в Брюсселе международная ассоциация производителей железной и стальной продукции объединяет более 170 компаний-производителей стали (включая 17 из 20 крупнейших металлургических компаний), национальные и региональные ассоциации сталелитейной промышленности, а также научно-исследовательские институты. Входящие в состав Ассоциации Worldsteel сталелитейные предприятия представляют около 85 % общемирового объёма производства стали. Весной 2018 года эта металлургическая ассоциация представила прогноз, по которому глобальный спрос на сталь достигнет 1,627 миллиардов метрических тонн в 2019 году.

Как полагает генеральный директор Ассоциации г-н Эдвин Бассон (Edwin Basson), относительно позитивный прогноз объясняется ростом, который впервые за много лет стимулируют инвестиционные программы, реализуемые в развитых и развивающихся странах. В результате на основании проведённого анализа определены следующие показатели предполагаемого развития этой отрасли: рост спроса на сталь в развитых странах составит 1,8 процентов в текущем году и 1,1 процент в следующем году, а в развивающихся странах (за исключением Китая) - 4,9 процентов в этом году и 4,5 процента в следующем году. Как объясняет г-н Бассон, Китай является исключением из общей картины, поскольку в следующем году ожидается реальный спад спроса в этой стране, потребляющей половину общемирового объёма выпуска стали. Рост спроса останется на уровне 736,8 миллионов метрических тонн в 2018 году и упадёт на два процента до 733,2 миллиона метрических тонн в 2019 году.

Такие предположения объясняются тем, что Пекин продолжает стратегию ухода от роста, стимулируемого инвестициями, к росту, стимулируемому потреблением, что приводит к некоторому снижению темпов роста в этой второй в мире по величине экономике. Такой прогноз, тем не менее, не вызывает беспокойства, так как потребление в Китае останется на высоком уровне ещё на протяжении многих лет. Ожидается, что рост спроса на сталь в Индии - третьем в мире по величине потребителе стали и стране с самым высоким после Китая предполагаемым ростом спроса - составит 5,5 процентов в этом году и вырастет до 6 процентов в 2019 году. В США в связи с ростом объёмов инфраструктурного строительства прогноз для сталелитейных компаний выглядит довольно оптимистичным. В новом отчёте Deutche Bank, посвящённом американской сталелитейной отрасли, прогнозируется, что чистая прибыль сталелитейных компаний увеличится по сравнению с прошлым годом на 28 процентов и составит 811 миллионов долларов США.

Аналитики из Deutche Bank определили две компании с наиболее высоким экономическим эффектом от недавней налоговой реформы: компания Nucor (Северная Каролина), имеющая 23 мини сталелитейных завода на всей территории США, и компания Reliance Steel & Aluminium (Лос-Анджелес), один из крупнейших металлургических сервисных центров в США, реализующих продукцию не только в США, но и в других странах, в том числе в Бельгии, Канаде, Китае и Великобритании. Компанию Nucor ожидает медленный, но стабильный рост в 2019 году и последующих годах, особенно, если огромные объёмы строительства инфраструктур станут реальностью. Продолжающийся рост спроса в результате восстановления пострадавших инфраструктур и зданий в районе Хьюстона после урагана Харви и тайфуна во Флориде также способствует перспективному развитию этой компании.

Торгово-промышленная компания Reliance Steel & Aluminium, являющаяся частной коммерческой организацией, специализируется на цветной металлургии, занимается оптовой торговлей металлическими изделиями собственного производства и поставляет около 100 000 видов металлических изделий. При этом она осуществляет почти половину торговых операций со своих складских помещений, остальная часть бизнеса предполагает процессы изготовления или переработки с добавленной стоимостью. Компания осуществляет спот-операции (продажа за наличные с немедленной доставкой). Но не всё обстоит так благополучно в этом секторе в США, так ка федеральные тарифы на импортируемые сталь (25%) и алюминий (10%) являются разрушительными для бизнеса американских компаний, покупающих эти металлы. Администрация Трампа ввела эти тарифы в марте, утверждая, что импорт металлов представляет угрозу для безопасности США. Но вскоре были выданы временные исключения для нескольких стран, включая Европейский Союз, Канаду, и Мексику. Сотни местных компаний после этого попросили Департамент Торговли также освободить их от налогообложения. Для получения этого разрешения они должны доказать, что требуемые металлы не могут быть получены от производителей в США.