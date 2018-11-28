Сверхпроводящая лента cнизит затраты на производство энергии ветра

Производство энергии ветра частично ограничено тем, сколько вложений требуется сделать в разработку ветряков. Зачастую их изготавливают из легких редкоземельных материалов, что увеличивает стоимость всего процесса.

Однако вскоре стоимость их производства может упасть. Проект EcoSwing ЕС произвел ветряк, в котором использовалась сверхпроводящая лента. Она уменьшила количество редкоземельных материалов в устройстве до 1 кг. Это не только значительно снижает затраты по его производству с $45 за килограмм до $18, но и смягчает требования к весу и размерам устройства.

Лента выполнена с использованием керамического сверхпроводящего слоя с оксидом гадолиния-бария-меди, стальной лентой на обороте и защитой от окисления металла благодаря слоям оксида магния и серебра. Кроме того, для охлаждения команда использовала ту же технологию, которую можно наблюдать в МРТ-сканерах.

Технология все еще находится в экспериментальной стадии. Инженеры уже продумывают следующее обновление в устройстве ветряка — это более компактно сконструированный ветряк, который благодаря своим свойствам не будет уступать аналогам.

Ученые уверены, что два нововведения смогут снизить затраты на строительство ветряных электростанций и привести к снижению нагрузки на фермы с меньшими турбинами. Это может сделать возобновляемую энергию более доступной.

Хайтек