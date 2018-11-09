За три квартала текущего года специалисты "Вологдаэнерго" исполнили более 3500 договоров технологического присоединения к сетям

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") за 9 месяцев 2018 года реализовал 3519 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям. Суммарная установленная мощность вновь подключенных потребителей составила 75 МВт.

"Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом возросло количество заявок, которые были поданы через интернет-порталы https://портал-тп.рф и https://clients.mrsksevzap.ru/gc_commoninfo. Как показывает практика эти сервисы в разы упрощают процедуру оформления всех необходимых документов", - сказал заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала "Вологдаэнерго" Сергей Горячов.

Большая часть от общего числа исполненных заявок приходится на льготную категорию потребителей мощностью до 15 кВт. Из крупных потребителей были подключены объекты сельского хозяйства, а именно: фермы для содержания крупного рогатого скота, свиноферма, животноводческий комплекс, телятник, цех по производству сыра и другое.

"Совсем недавно в Вологде прошла Региональная инвестиционная энергетическая конференция, в рамках которой мы подписали три соглашения об увеличении мощностей уже существующих предприятий. В первую очередь это говорит о том, что спрос на технологическое присоединение остается высоким. Предпринимательство развивается, а вместе с ним и повышаются требования к инфраструктуре. Безусловно, мы прикладываем максимум усилий, чтобы соответствовать всем запросам бизнеса", - подчеркнул Сергей Горячов.

