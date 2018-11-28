Заказ на строительство ледоколов на Балтзаводе расширят с трех до пяти

Заказ на строительство на Балтийском заводе ледоколов для освоения Арктического региона будет расширен с трех до пяти судов, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Президентом поставлены задачи по освоению Арктического региона, с этой целью формируется и воссоздается ледокольный флот. Сегодня на Балтийском заводе ведется строительство трех ледоколов мощностью 60 МВт. Скоро этот заказ будет расширен до пяти [ледоколов]", - сказал Борисов.

По его словам, единственным исполнителем по строительству нового ледокола "Лидер", а таких судов планируется построить три, будет завод "Звезда" на Дальнем Востоке. Заказчиком этих ледоколов выступает Росатом.

Вице-премьер отметил, что производственные возможности "Звезды" ориентированы на крупнотоннажное судостроение. "Наличие этого ледокольного флота обеспечит тот объем грузооборота, который ставит перед нами президент - достижение около 120 млн т в год", - добавил Борисов.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации сообщал о планах заключить до конца этого года контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 вдобавок к трем уже строящимся.

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.

ТАСС