Азиатский банк развития выделит $ 500 млн на укрепление передающей электрической сети Туркменистана

Азиатский банк развития (Asian Development Bank’s, ADB) одобрил выделение Туркменистану кредита в размере $ 500 млн. Выделяемые ADB средства будут направлены на реализацию проекта усиления национальной электрической сети Туркменистана – National Power Grid Strengthening Project, который является первым проектом в электроэнергетическом секторе страны, финансирование которого осуществляется иностранным институтом.

Проект направлен на создание объединенной национальной передающей сети, повышение ее пропускной способности, надежности и устойчивости, а также обеспечение увеличения обменов электроэнергией с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Пакистаном и экспорта электроэнергии в Афганистан.

За счет выделяемого ADB кредита будут профинансированы строительство около 1 100 км новых ЛЭП напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ в четырех из пяти регионов Туркменистана, расширение трех действующих и сооружение новых ПС, включая ПС 500 кВ в Балканской и Дашогузских областях, а также ряда 220 кВ ПС в Ахалской, Балканской и Дашогузских областях. Кроме того, планируется направить средства на повышение технических компетенций и применение современных технологий в соответствии с передовым международным опытом в целях увеличения экспорта электроэнергии.

Общая стоимость проекта National Power Grid Strengthening Project оценивается в $ 675 млн. При этом недостающие $ 175 млн предоставит государственная энергетическая корпорация Туркменэнерго. Дополнительно, $ 1,5 млн в виде гранта Туркменистану предоставит Японский фонд по сокращению бедности (Japan Fund for Poverty Reduction, JFPR)2. Завершить проект планируется в конце 2023 г.

Укрепление передающей сети богатого углеводородами Туркменистана является решающим фактором также и для повышения энергетической безопасности региона в целом и снижения энергетической бедности в таких странах, как Афганистан, где миллионы людей в настоящее время лишены доступа к электроэнергии.

