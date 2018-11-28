CIGRE создает новые рабочие группы исследовательских комитетов A3, B1, B4 и C4

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

A3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG A3.43/CIRED_Tools for lifecycle management of T&D switchgear based on data from condition monitoring systems.

C4/B4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG C4_B4.52_Guidelines for Sub-synchronous Oscillation Studies in Power Electronics Dominated Power Systems.

C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.54_Protection of high voltage power network control electronics from the High-altitude Electromagnetic pulse (HEMP).

B4/A3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B4_A3.80_HVDC Circuit Breakers - Technical Requirements, Stresses and Testing Methods to investigate the interaction with the system.

B1/C4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_C4.69_Recommendations for the insulation coordination on AC cable systems.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A3 Chairperson: Nenad UZELAC, nuzelac@gwelec.com

SC A3 Secretary: Frank RICHTER, frank.richter@50Hertz.com

SC B1 Chairperson: Marco MARELLI, marco.marelli@prysmiangroup.com

SC B1 Secretary: Alain GILLE, alain.gille@verbraeken-infra.eu

SC B4 Chairperson: Mohamed RASHWAN, mrashwan@transgridsolutions.com

SC B4 Secretary: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com

SC C4 Chairperson: Zia EMIN, zia.emin@ieee.org

SC C4 Secretary: Genevieve LIETZ, g.lietz@ieee.org

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.