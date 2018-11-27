Энергетики подключили к сети строительные площадки в пригороде Оренбурга

В Подгородней Покровке специалисты Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" подключили к электрической сети площадки под строительство домов. Для подключения объектов энергетики построили 2,5 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 киловольт, установили четыре комплектные трансформаторные подстанции.

- Все работы по договорам на технологическое присоединение выполнялись бригадами, которые специализируются на строительстве электрических сетей, - рассказал Юрий Лепехов, начальник отдела капитального строительства Оренбургского производственного отделения филиала "Оренбургэнерго". – Такой подход позволяет выполнить все работы точно в указанные сроки.

С начала года в Оренбургское производственное отделение поступило 1387 заявок на технологическое присоединение, заключено 933 договоров, фактически включены в сеть 791 объект потребителей.