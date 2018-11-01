"Фортум" и "Корпорация СТС" представили план развития теплоснабжения столицы Южного Урала

В Правительстве Челябинской области прошло совещание по вопросам развития системы теплоснабжения Челябинска, в ходе которого Александр Чуваев, генеральный директор ПАО "Фортум", и Алексей Бобров, представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС", доложили о работе совместного предприятия АО "УСТЭК-Челябинск", с 01 ноября 2018 года начавшего операционную деятельность в качестве теплосетевой организации.

"Система теплоснабжения города является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность огромного количества потребителей. Совместное предприятие должно стать движущей силой развития системы теплоснабжения южноуральской столицы. Сотрудничество крупнейших энергетических компаний региона позволит эффективно решать вопросы, связанные с инвестициями в развитие теплосетевой инфраструктуры Челябинска. Цель нашего сотрудничества – повысить надежность теплоснабжения и улучшить качество жизни в городе", - отмечает Александр Чуваев.

"В контуре СП планируется создание единого расчетного центра, с помощью которого потребители смогут оперативно решать все вопросы по теплоснабжению в режиме "одного окна"", - заявил Алексей Бобров.

АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания – Челябинск" (АО "УСТЭК-Челябинск") было создано в рамках Соглашения о намерениях, подписанного руководством ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" 26 апреля 2018 года.

Генеральным директором АО "УСТЭК-Челябинск" назначен Игорь Рындин, который ранее руководил филиалом "Челябинские тепловые сети" АО "УТСК" (дочернее общество ПАО "Фортум"). Исполнительным директором стал Игорь Пушкарев, представитель ООО "Корпорация СТС". Численность персонала совместного предприятия составляет порядка 750 человек. Планируемый размер программы инвестиций, реконструкций и ремонтов составит около 1 млрд рублей в год. В периметр совместного предприятия вошли 25 центральных тепловых пунктов, 7 подкачивающих насосных станций и 2 локальные котельные. В обслуживании предприятия находятся 375 км магистральных тепловых сетей.

Предполагается, что с 01 января 2019 года компания начнет выполнять функции Единой теплоснабжающей организации в зоне 01 (охватывает более 80% потребителей Челябинска).

В данный момент АО "УСТЭК-Челябинск" готовит предложение городской администрации о заключении в порядке частной инициативы концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.