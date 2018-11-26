ООО "Башкирэнерго" внедряет инновационное оборудование

ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") продолжает внедрять инновационное оборудование, ранее не использовавшееся в сетевом комплексе Башкирии. Одной из основных производственных площадок, где проходит апробацию новое электросетевое оборудование, включая средства автоматизации, являются Ишимбайские электрические сети.

В частности, в 2018 году в Стерлитамакском районе электрических сетей (РЭС) ПО "ИЭС" введен в работу дистанционно управляемый разъединитель серии РЛКЖ с электродвигательным приводом ПДЖ-1. Этот разъединитель предназначен для включения и отключения обесточенных участков высоковольтных линий электропередачи 10 кВ, находящихся под напряжением, с одновременным заземлением отключенных участков. Его использование существенно сокращает время аварийного отключения потребителей. Отличительной особенностью РЛКЖ от ранее внедрённых управляемых разъединителей является то, что дистанционное управление разъединителем и питание электродвигателя (220 В) привода разъединителя осуществляется по проводам.

К его достоинствам, во-первых, можно отнести то, что он в три раза дешевле беспроводных, во-вторых, не зависит от наличия сотовой связи, и, в-третьих, его применение возможно в специфических условиях, например, на первой опоре отходящей линии от источника питания (подстанции 35-110 кВ). Все это актуально для оперативного и оперативно-ремонтного персонала РЭС, который не имеет оперативных прав работать на ПС 35-110 кВ.

Преимущества нового разъединителя ярко проявляются в отдаленных местностях и в местностях со сложным рельефом и водными преградами. Так, при аварийном отключении потребителей оперативно-выездные бригады порой вынуждены объезжать гористые участки, участки с глубокими оврагами и реками для того, чтобы добраться до моста или брода, а затем – и до поврежденного участка ВЛ. Теперь есть возможность оперировать разъединителем, не преодолевая эти расстояния, так как он комплектуется силовыми цепями, цепями сигнализации и управления.

Эксплуатация дистанционно управляемого разъединителя серии РЛКЖ позволила энергетикам оперативно отреагировать на аварийные отключения, когда из-за разгула природной стихии потребители отдельных деревень и сел Стерлитамакского района оказывались без электроэнергии. Тем самым, были повышены надежность и качество электроснабжения.