Подведены итоги ежемесячного мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 года

Минэнерго России проведена ежемесячная оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Оценка готовности проходила на основании поступивших отчётных данных в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №1233. Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов и низких температур.

Оценка готовности осуществляется по новым правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 10.05.2017 №543, вступившими в силу 1 июля 2018 года.

Оценке подвергаются субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более. К ним также относятся объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и (или) являющиеся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.