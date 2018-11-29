Портфель российских проектов по ТЭК с целевым рынком в Китае достиг $100 млрд

Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся в сфере энергетики проектов в восточной части России с целевым рынком сбыта в КНР достигает около $100 млрд. Об этом заявил в четверг ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка $100 млрд", - отметил он, выступая в ходе церемонии открытия Первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, который проходит в китайской столице.

ТАСС