 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Портфель российских проектов по ТЭК с целевым рынком в Китае достиг $100 млрд

Портфель российских проектов по ТЭК с целевым рынком в Китае достиг $100 млрд

29 ноября 2018, 16:35
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

175 просмотров

Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся в сфере энергетики проектов в восточной части России с целевым рынком сбыта в КНР достигает около $100 млрд. Об этом заявил в четверг ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка $100 млрд", - отметил он, выступая в ходе церемонии открытия Первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, который проходит в китайской столице.

ТАСС

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Rio Tinto утвердила свой крупнейший железорудный проект
Удмуртия примет участие в 53 федеральных проектах на сумму 6,5 млрд рублей
ЗТЗ вложит 600 млн руб. в железнодорожную инфраструктуру Московской области
Набсовет ФРП одобрил займы объемом 5,8 млрд рублей на реализацию 14 производственных проектов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно