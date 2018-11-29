Rio Tinto утвердила свой крупнейший железорудный проект

Руководство транснациональной горнодобывающей корпорации Rio Tinto приняло окончательное инвестиционное решение по проекту разработки железорудного месторождения Koodaideri в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Проект общей стоимостью $2,6 млрд. предполагает создание мощностей по добыче 43 млн. т железной руды в год, из которых 38% будет приходиться на высококачественный крупнокусковой материал. Кроме того, компания построит железнодорожную ветку длиной 166 км, аэропорт, жилой поселок для сотрудников и другую инфраструктуру.

Как заявляет генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак, новое предприятие станет наиболее технически продвинутым рудником, который когда-либо строила компания, и превратится в новый образец для всей мировой отрасли. На Koodaideri планируется достигнуть высокого уровня автоматизации, включая использование беспилотных поездов. Для подготовки сотрудников будут использоваться 3-Д технологии виртуальной реальности.

Rio Tinto получила все необходимые разрешения от экологических органов. Корпорации осталось только получить финальное одобрение проекта от администрации штата Западная Австралия. Начало строительства запланировано на 2019 г., первую руду предприятие должно дать уже в 2021 г.

Запуск проекта Koodaideri обусловлен, прежде всего, необходимостью заместить мощности, выпадающие из-за истощения действующих месторождений. Такие же проекты запланировали и другие ведущие австралийские железорудные компании — BHP и Fortescue Metals Group.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"