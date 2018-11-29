"Роснефть" и Beijing Gas создают СП по развитию сети газовых АЗС в РФ

"Роснефть" и китайская Beijing Gas создают совместное предприятие по развитию сети газовых АЗС в РФ, Beijing Gas получит долю 45%, говорится в сообщении российской компании.

"Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited (Beijing Gas) в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе ООО "РН-Сервис". По условиям соглашения, Beijing Gas получит долю 45%", — говорится в сообщении.

Согласно документу, стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива. Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнерство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива.

Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в КНР. В июне 2017 года "Роснефть" и Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций "Верхнечонскнефтегаз". Цена приобретенной доли составила около 1,1 миллиарда долларов.

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