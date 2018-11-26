СНИИП успешно прошел сертификацию системы экологического менеджмента требованиям международных стандартов

АО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатом – Атомэнергомаш) получило подтверждение сертифицированного органа TÜV Thüringen e.V. (аккредитован в DAkkS) на соответствие системы экологического менеджмента требованиям международных стандартов ISO 14001:2015. Сертификационный аудит проводился экспертами российского филиала немецкого органа по сертификации TÜV Thüringen e.V. Соответствующий сертификат будет получен в текущем году.

В ходе аудита установлено, что система экологического менеджмента ISO 14001:2015 соответствует в отношении деятельности на право проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области приборного контроля ядерной и радиационной безопасности, а также для разработки, изготовления, шефмонтажа и пуско-наладки оборудования для объектов использования атомной энергии, включая системы и приборы контроля и управления реакторной установкой и автоматизированные системы радиационного контроля.

"Наличие международных сертификатов повышает уровень доверия зарубежных партнеров, а также является одним из решающих факторов, необходимых для утверждения нашего предприятия в цепочке поставок по международным контрактам", - сообщил генеральный директор СНИИП Игорь Бурцев.

Более 65 лет СНИИП решает важнейшие задачи обеспечения ядерной и радиационной безопасности при производстве энергии на АЭС, а также экологической безопасности населения.