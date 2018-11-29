Системный оператор расширяет использование цифровых технологий при управлении электроэнергетическим режимом ОЭС Сибири

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) еще на двух контролируемых сечениях в Объединенной энергосистеме Сибири.

Теперь СМЗУ применяется на контролируемых сечениях Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС и Бурятия – Чита. Ранее система была внедрена на контролируемых сечениях Казахстан – Сибирь 1, Казахстан – Сибирь 2, Назаровское, Кузбасс – Запад. Таким образом, в настоящее время в ОЭС Сибири СМЗУ используется уже на шести контролируемых сечениях, что позволяет наиболее полно использовать высокоэффективную генерацию.

Внедрение СМЗУ, наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в объединенных энергосистемах, дистанционным управлением оборудованием подстанций в ЕЭС России, стало еще одним реальным шагом к цифровизации энергетики. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

Так, в ОЭС Сибири применение СМЗУ для расчета максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) обеспечивает до 700 МВт дополнительной пропускной способности магистральных ЛЭП.

СМЗУ – это разработанный АО "НТЦ ЕЭС" совместно с Системным оператором программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП на принципиально новый уровень. Функцией СМЗУ является расчет величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым дает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы. Таким образом, обеспечивается более полное использование пропускной способности контролируемых сечений, что позволяет выбрать оптимальный алгоритм управления режимами энергосистемы и тем самым обеспечить постоянно высокий уровень надежности ее работы.

Величина перетоков активной мощности по линиям электропередачи и сечениям – один из ключевых параметров, контролируемых диспетчерским персоналом Системного оператора при управлении электроэнергетическим режимом ЕЭС России. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы специалисты компании рассчитывают величину максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях для различных схемно-режимных ситуаций. До внедрения СМЗУ такие расчеты проводились для наиболее тяжелых режимных условий и требовали значительного времени. В связи с этим эффективность использования пропускной способности электросетевой инфраструктуры предсказуемо снижалась.

Базой для расчетов являются значения телесигналов и телеизмерений, поступающие в диспетчерские центры Системного оператора с объектов электроэнергетики в режиме реального времени и характеризующие фактическое состояние энергосистемы на момент проведения расчетов. Расчет МДП осуществляется на основании актуальных значений параметров баланса энергосистемы, состояния генерирующего и сетевого оборудования, противоаварийной автоматики.

Для обработки поступающей информации и расчета максимально допустимого перетока активной мощности в СМЗУ используются уникальные, специально созданные программы, современные цифровые технологии математического моделирования режима энергосистемы, оценки ее состояния и достоверизации информации. Расчеты МДП в СМЗУ проводятся в циклическом режиме и занимают от 2 до 10 минут в зависимости от сложности модели энергосистемы.

Система мониторинга запасов устойчивости в настоящее время используется на контролируемых сечениях в ОЭС Сибири, ОЭС Северо-Запада, ОЭС Юга и Кольской энергосистеме. В опытной эксплуатации находится комплекс СМЗУ в энергосистеме Крыма.