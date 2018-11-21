Сотрудники Курскэнерго ведут эффективную борьбу с потерями электроэнергии

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" за 10 месяцев 2018 года передал 2,59 млрд кВт*ч электроэнергии, при этом потери в сопоставимых условиях относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 11,4 млн кВт*ч, что составляет 0,39 % от отпуска в сеть. Для примера, этого объема достаточно, чтобы в течение 6 месяцев обеспечивать электроснабжением Мантуровский район Курской области с населением 12 тысяч человек.

Таких показателей удалось добиться благодаря системной работе сотрудников филиала "Курскэнерго", включающей в себя целый комплекс мероприятий.

Основным мероприятием снижения потерь в распределительной сети 10-0,4 кВ является выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии. Так, с начала текущего года выявлено 1,6 млн кВт*ч бездоговорного и 3,1 млн кВт*ч безучетного потребления электроэнергии.

Другие мероприятия были направлены на снижение потерь в сети за счет внедрения новых и модернизации существующих систем учета электроэнергии, а также оснащения приборов учета электроэнергии потребителей антимагнитными пломбами.

Кроме того, технические потери, возникающие в процессе передачи электроэнергии, были снижены за счет замены проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии. Также при новом строительстве и реконструкции энергетических объектов филиала применялись энергоэффективные силовые трансформаторы со сниженными потерями холостого хода.

В целом положительный эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 10 месяцев 2018 года составил порядка 7,4 млн кВт*ч.