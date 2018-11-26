Владимирэнерго: за 11 месяцев 2018 года введено более 497 км линий электропередачи

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подведены итоги реализации инвестиционной программы за 11 месяцев 2018 года.

За 11 месяцев введено более 497 километров линий электропередачи и 71 МВА трансформаторной мощности.

Энергетики филиала "Владимирэнерго" реконструировали подстанцию (ПС) 110/35/6 кВ "Муром" - одного из основных питающих центров юго-восточной части Владимирской области. На энергообъекте произведена замена силового трансформатора Т-1 с увеличением мощности с 31,5 МВА до 40 МВА, установлены новейшие приборы мониторинга технического состояния электрооборудования.

Благодаря проведённой реконструкции повышена надёжность электроснабжения свыше 130 тысяч человек округа Муром, части Муромского и Меленковского районов, объектов социальной инфраструктуры, а также газокомпрессорной станции "Газпром трансгаз Нижний Новгород", муромских приборостроительного и машиностроительного заводов, крупного производителя фанеры, ДСП и мебели ЗАО "Муром", завода радиоизмерительных приборов и других промышленных предприятий. Увеличение трансформаторной мощности на ПС "Муром" позволит обеспечить технологическое присоединение к сетям Владимирэнерго новых потребителей.